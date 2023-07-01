«Аризона» сделала квалификационное предложение вратарю Просветову

Сегодня, 00:30
Российский вратарь Иван Просветов получил квалификационное предложение от «Аризоны», сообщает пресс-служба клуба.
Голкипер на данный момент находится в статусе ограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне «регулярки» НХЛ 24-летний вратарь провел за «Койотс» 7 матчей, одержал 4 победы. Просветов отразил 88 процентов бросков, показав коэффициент надежности 3,98.
Помимо этого, «Аризона» не сделала квалификационное предложение форварду Кристиану Фишеру, который в прошлом сезоне «регулярки» НХЛ набрал 27 (13+14) очков в 80 матчах.