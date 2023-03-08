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Сегодня, 07:42

«Сент-Луис» проиграл «Аризоне». Бучневич оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил две шайбы. Теперь у него 20 голов в текущем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сент-Луис» — 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Голы: Бучневич — 19 (Фолк, Кайру), 2:12 — 0:1. Фишер — 11 (Маккей, Маччелли), 12:53 — 1:1. Шмальц — 20 (бол., Хейтон, Келлер), 36:25 — 2:1. Бойд — 10 (Келлер, Мозер), 42:01 — 3:1. Бучневич — 20 (Томас, Такер), 48:18 — 3:2. Бойд — 11 (Фишер, Седерстрем), 50:59 — 4:2. Келлер — 26 (Шмальц, Хейтон), 52:49 — 5:2. Крауз — 21 (Маччелли), 57:54 — 6:2.

Вратари: Веймелка — Биннингтон.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 27 (10+8+9) — 42 (12+11+19).

Наши: — - Александров (11.12/1/-2), Бучневич (21.37/5/+2), Торопченко (11.44/2/-2).

8 марта. Темпе. Mullett Arena.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Сент-Луис Блюз
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