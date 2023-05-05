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Сегодня, 09:34

Панарин о плей-офф: «Не хочу оправдываться. Я не сыграл хорошо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о своей неудачной игре в плей-офф НХЛ.

Россиянин отдал две результативные передачи в семи матчах серии против «Нью-Джерси» (3-4).

«Моя первая мысль — я разочарован. Ощущаю опустошение прямо сейчас. Я не сыграл хорошо, безусловно. Я не дал результат и очень рано расстроился. После этого все получилось как снежный ком. Думаю, я могу научиться тому, что не нужно слишком быстро расстраиваться. Я пытался сыграть намного лучше, чем в прошлом сезоне, но все получилось совсем по-другому. Не хочу оправдываться. Не хочу говорить, что это связано с психологией, и что я плохо чувствовал себя в плей-офф. В каждом матче я был спокоен, взволнован и пытался снова, снова и снова. Но это не работало», — приводит слова Панарина Lohud.

В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» играет с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2). На данный момент счет в серии 1-0 в пользу «Харрикейнз».

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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