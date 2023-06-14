Айкел о победе в Кубке Стэнли с «Вегасом»: «Это действительно особенная команда»

Форвард «Вегаса» Джек Айкел поделился впечатлениями от победы в Кубке Стэнли.

«Это действительно особенная команда. Проводя время с этими парнями каждый день, у меня изменился взгляд на многие вещи. Мне снова стало нравиться приходить на лед, и, очевидно, мое здоровье восстановилось. Хочу отдать должное «Голден Найтс» и всей организации за то, что они позволили мне прийти сюда, провести операцию и вернуться на лед. У нас просто невероятная команда парней, которые очень заботятся друг о друге. Это совершенно особое чувство», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».