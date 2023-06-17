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Сегодня, 10:44

500 тысяч человек могут посетить чемпионский парад «Вегаса» в честь победы в Кубке Стэнли

Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты «Вегаса» с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
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«Вегас» ведет подготовку к чемпионскому параду в честь победы в Кубке Стэнли-2023, сообщает официальный сайт НХЛ.

Маршрут парада пройдет по улице «Лас-Вегас-Стрип» — главной улице Лас-Вегаса. Ожидается, что мероприятие, которое пройдет в субботу, 17 июня, могут посетить около 500 тысяч человек.

«Парад сделает чемпионские ощущения по-настоящему реальными. Я уже был на чемпионском параде «Бостона» в 2011 году, и это было невероятно. Думаю, фанаты, игроки и все, кто посетят это событие, будут счастливы», — заявил главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди.

В финале плей-офф «Вегас» победил «Флориду» со счетом 4-1 в серии. Клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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