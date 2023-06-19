Дементьев: «Человек, который написал, что Бобровский сыграл плохо, не смотрел матчи»

Хоккейный эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о том, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский попал в список разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers.

«Обвинить вратаря во всех бедах — это самое простое. Складывается впечатление, что человек, который написал, что Бобровский сыграл плохо, не смотрел матчи. В составе «Флориды» было еще двадцать полевых игроков, которые должны были выполнять свои задачи — правильно обороняться, помогать вратарю, грамотно играть на пятаке, а нападающие — забивать больше. Считаю крайнем несправедливым обвинять любого вратаря в поражении. Выигрывает и проигрывает команда, и кто-то делает больший вклад, кто-то — меньший. В гостях «Флорида» пропустила пять, семь, девять шайб, и разве претензии могут быть только к вратарю? Вопросы должны быть ко всей команде, включая тренера», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Помимо Бобровского, в списке оказались защитник Аарон Экблад и форвард Александр Барков. Бобровский провел 19 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 и одержал 12 побед, отразив 91,5 процента бросков.

14 июня «Вегас» разгромил «Флориду» (9:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-1.