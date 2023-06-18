Бобровский вошел в список разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers

The Hockey Writers составил список игроков, которые разочаровали в финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом».

В список вошел вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. Также в топе оказались защитник Аарон Экблад и форвард Александр Барков.

«Бобровский превратился в тыкву, как только часы пробили полночь. Безусловно, его геркулесовы усилия, направленные на то, чтобы вытащить «пантер» в финал Кубка Стэнли, были впечатляющими, но в этом списке мы учитываем только финал. Ему удалось одержать только одну победу над «золотыми рыцарями». В той встрече он выглядел как Бобровский, который терзал «Торонто», расстраивал «Каролину» и разбивал сердца болельщиков «Бостона». Он пропустил восемь голов в пятом матче — своем худшем в серии, в самое неподходящее время.

У него была миссия в этом плей-офф, но он выбрал худшее время, чтобы упасть с вершины. «Флориде» понадобилось бы чудо, чтобы победить — а у их чуда, Бобровского, закончилась магия незадолго до финиша", — говорится на сайте The Hockey Writers.

Бобровский провел 19 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 и одержал 12 побед, отразив 91,5 процента бросков. У Барбашева 18 (7+11) очков в 22 играх.

14 июня «Вегас» разгромил «Флориду» (9:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-1.