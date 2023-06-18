Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:51

Бобровский вошел в список разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

The Hockey Writers составил список игроков, которые разочаровали в финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом».

В список вошел вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский. Также в топе оказались защитник Аарон Экблад и форвард Александр Барков.

«Бобровский превратился в тыкву, как только часы пробили полночь. Безусловно, его геркулесовы усилия, направленные на то, чтобы вытащить «пантер» в финал Кубка Стэнли, были впечатляющими, но в этом списке мы учитываем только финал. Ему удалось одержать только одну победу над «золотыми рыцарями». В той встрече он выглядел как Бобровский, который терзал «Торонто», расстраивал «Каролину» и разбивал сердца болельщиков «Бостона». Он пропустил восемь голов в пятом матче — своем худшем в серии, в самое неподходящее время.

У него была миссия в этом плей-офф, но он выбрал худшее время, чтобы упасть с вершины. «Флориде» понадобилось бы чудо, чтобы победить — а у их чуда, Бобровского, закончилась магия незадолго до финиша", — говорится на сайте The Hockey Writers.

Бобровский провел 19 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 и одержал 12 побед, отразив 91,5 процента бросков. У Барбашева 18 (7+11) очков в 22 играх.

14 июня «Вегас» разгромил «Флориду» (9:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-1.

Сергей Бобровский. «Теперь начнем все с нуля». Бобровский после обидного финала Кубка Стэнли

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
7
Обсудить
Читайте также
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: «Голден Найтс» — чемпионы
500 тысяч человек могут посетить чемпионский парад «Вегаса» в честь победы в Кубке Стэнли
«Теперь начнем все с нуля». Бобровский после обидного финала Кубка Стэнли
Ткачак рассказал, по чему будет больше всего скучать после завершения этого сезона с «Флоридой»
Морис: «В этом году у меня был другой опыт, чем в любой другой год в хоккее»
Бобровский объяснил, за счет чего «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли
Великий хоккейный стартап: как «Вегас» шел шесть лет к первому Кубку Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Херши» обыграл «Коачеллу» и в шаге от победы в плей-офф АХЛ