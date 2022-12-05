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Сегодня, 06:13

«Айлендерс» обыграли «Чикаго». Вардамов сделал 21 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» на своем льду переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил все 21 бросок по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» идт на 5-м месте в Восточной конференции — 32 очка. «Чикаго» занимает 15-ю строчку в Западной конференции — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Чикаго» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Мартин — 3 (Сизикас, Мэйфилд), 28:58 — 1:0. Паризе — 8 (Пелек, Пулок), 34:31 — 2:0. Нельсон — 12 (Бовилье, Ли), 35:14 — 3:0.

Вратари: Варламов — Содерблум.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 40 (10+20+10) — 21 (8+6+7).

Наши: Романов (20.27/1/+1) — -.

5 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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