«Айлендерс» обыграли «Чикаго». Вардамов сделал 21 сэйв

Сегодня, 06:13
«Айлендерс» на своем льду переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил все 21 бросок по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
«Айлендерс» идт на 5-м месте в Восточной конференции — 32 очка. «Чикаго» занимает 15-ю строчку в Западной конференции — 18 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Чикаго» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Мартин — 3 (Сизикас, Мэйфилд), 28:58 — 1:0. Паризе — 8 (Пелек, Пулок), 34:31 — 2:0. Нельсон — 12 (Бовилье, Ли), 35:14 — 3:0.
Вратари: Варламов — Содерблум.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 40 (10+20+10) — 21 (8+6+7).
Наши: Романов (20.27/1/+1) — -.
5 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.