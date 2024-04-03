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НХЛ

Сегодня, 04:53

«Монреаль» выиграл у «Флориды». Тарасенко и Куликов набрали по одному очку

Евгений Козинов
Корреспондент
3 апреля. Монреаль — Флорида — 5:3.
Фото USA Today Sports
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«Монреаль» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко сделали по одной голевой передаче. У первого теперь 19 (0+19) очков в этом сезоне, а у второго — 51 (22+29).

«Флорида» с 99 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 70 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Флорида» — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Голы: Лунделл — 10, 9:16 — 0:1. Армиа — 14 (Пеццетта, Ньюхук), 10:12 — 1:1. Барков — 21 (Тарасенко), 13:13 — 1:2. Сузуки — 31, 25:58 — 2:2. Сузуки — 32 (бол., Мэтисон, Ньюхук), 32:24 — 3:2. Кофилд — 21 (Слафковски, Гуле), 40:33 — 4:2. Эванс — 7 (мен.), 44:34 — 5:2. Беннетт — 18 (Куликов, Лунделл), 58:44 — 5:3.

Вратари: Монтембо — Столарз.

Штраф: 26 — 40.

Броски: 39 (14+13+12) — 40 (12+7+21).

Наши: — - Куликов (17.04/1/0), Тарасенко (17.46/3/-1).

3 апреля. Монреаль. Centre Bell.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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