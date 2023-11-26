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НХЛ

Сегодня, 06:30

«Филадельфия» по буллитам обыграла «Айлендерс», Сорокин отразил 40 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Айлендерс» со счетом 1:0.

Победный буллит забросил Тайсон Форстер, вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 40 бросков.

После этого матча «Филадельфия» с 23 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 22 очками — на десятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Форстер.

Вратари: Сорокин — Эрссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (6+9+6+3) — 40 (12+12+12+4).

Наши: Романов (22.52/0/0) — -.

26 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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