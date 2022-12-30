«Айлендерс» одержали победу над «Коламбусом». Сорокин сделал 20 сэйвов

Сегодня, 06:13
«Айлендерс» переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Коламбус» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Пажо — 8 (Фэшинг), 27:12 — 1:0. Барзал — 8 (бол., Нельсон, Пажо), 36:39 — 2:0. Бемстрем — 3 (Бьорк, Годро), 59:38 — 2:1.
Вратари: Сорокин — Корписало (57:27 — 57:40, 58:00 — 59:39).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (13+13+10) — 21 (7+7+7).
Наши: Романов (21.13/4/-1) — Гавриков (20.01/2/0), Марченко (13.12/1/+1).
30 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.