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НХЛ

Сегодня, 06:07

Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс», Шестеркин — второй, Кучеров — третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Василевский.
Фото Global Look Press
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (2:1 Б). В тройку были выбраны только российские хоккеисты.

Первой звездой встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 45 из 46 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 39 из 40 бросков.

Замкнул тройку лучших форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого одна результативная передача.

Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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