Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс», Шестеркин — второй, Кучеров — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (2:1 Б). В тройку были выбраны только российские хоккеисты.

Первой звездой встречи стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 45 из 46 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 39 из 40 бросков.

Замкнул тройку лучших форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого одна результативная передача.