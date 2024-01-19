«Баффало» переиграл «Чикаго»

«Баффало» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.

Шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка, Джон-Джейсон Петерка и Расмус Далин.

«Баффало» с 44 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 28 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Чикаго» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Гиргенсонс — 4 (Р. Джонсон, Кребс), 32:27 — 1:0. Петерка — 14 (Р. Джонсон, Куинн), 42:57 — 2:0. Далин — 13 (бол., Миттельштадт, Так), 46:06 — 3:0.

Вратари: Луукконен — Содерблум.

Штраф: 10 — 15.

Броски: 31 (13+7+11) — 19 (4+8+7).

19 января. Баффало. KeyBank Center. 15465 зрителей.