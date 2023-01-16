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16 января, 23:33

«Флорида» в гостях переиграла «Баффало»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Флорида» в гостях переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Пантер» три голевые передачи сделал нападающий Мэттью Ткачак.

Российский форвард «Пантерз» Григорий Денисенко провел на льду чуть более 10 минут и нанес 1 бросок по воротам.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 28 сэйвов.

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Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Монтур — 8 (Ткачак), 4:01 — 0:1. Беннетт — 10 (Ткачак, Верхэге), 28:04 — 0:2. Лунделл — 5 (Райнхарт, Барков), 40:34 — 0:3. Так — 21, 51:27 — 1:3. Верхэге — 20 (п.в., Ткачак, Форслинг), 58:22 — 1:4.

Вратари: Луукконен (58:10 — 58:22) — Бобровский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (8+8+13) — 34 (14+15+5).

Наши: Любушкин (13.08/1/0) — Денисенко (10.49/1/0).

16 января. Баффало. KeyBank Center.

ХК Баффало Сэйбрз
ХК Флорида Пантерз
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