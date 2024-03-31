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НХЛ

Сегодня, 04:45

«Торонто» всухую победил «Баффало», Самсонов отбил 34 броска

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей забили Джон Таварес, Ник Робертсон и Остон Мэттьюс.

Вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отразил все 34 броска.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 93 очками в 73 матчах. «Баффало» идет на 14-й строчке с 75 очками в 75 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Таварес — 24 (Нюландер, Тимминс), 4:58 — 0:1. Робертсон — 11 (Найз), 22:34 — 0:2. Мэттьюс — 60 (Тимминс), 54:23 — 0:3.

Вратари: Луукконен (55:41 — 56:59, 57:10 — 59:04) — Самсонов.

Штраф: 70 — 62.

Броски: 34 (10+8+16) — 22 (8+6+8).

Наши: — - Любушкин (18.34/0/0).

31 марта. Баффало. KeyBank Center.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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