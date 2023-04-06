Бекстрем: «Очевидно, мы становимся старше, но «Вашингтон» все еще голоден до побед»

Нападающий «Вашингтон» Никлас Бекстрем высказался о невыходе команды в плей-офф.

«Думаю, причина, почему мы играем в хоккей — это желание попасть в плей-офф. Это то, что захватывает, и то, ради чего мы живем. Мы хотим побеждать. Все в нашей команде знают, насколько особенным было то, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Мы хотим вернуть это чувство. Для этого мы должны понять, что были недостаточно хороши в текущем сезоне. Очевидно, мы становимся старше. Но в то же время мы все еще хотим выигрывать, у нас есть голод до побед», — приводит слова Бекстрема официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.