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НХЛ

30 марта, 07:29

Бердников: «Панарин — голодный до побед и до рекордов, хочет быть лучше себя вчерашнего»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Трактора» Вадим Бердников поделился мнением о результативности форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«За «Рейнджерс» приятно смотреть и за Артемием в том числе. Надо, чтобы он продолжал в том же духе. Панарин — амбициозный человек, он постоянно задирает себе планку. Если побил какой-то рекорд, то не останавливается. Он голодный до побед и до рекордов, постоянно хочет быть лучше себя вчерашнего. У «Рейнджерс» хороший коллектив, это один из главных претендентов на Кубок Стэнли», — приводит слова Бердникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Панарин провел 73 матча, в которых набрал 103 (43+60) очка. 32-летний россиянин впервые в НХЛ набрал 100 очков за сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-berdnikov-panarin-golodny-j-do-pobed-i-do-rekordov-hochet-by-t-luchshe-sebya-vcherashnego/
Артемий Панарин
Вадим Бердников
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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