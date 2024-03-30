Бердников: «Панарин — голодный до побед и до рекордов, хочет быть лучше себя вчерашнего»

Бывший форвард «Трактора» Вадим Бердников поделился мнением о результативности форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«За «Рейнджерс» приятно смотреть и за Артемием в том числе. Надо, чтобы он продолжал в том же духе. Панарин — амбициозный человек, он постоянно задирает себе планку. Если побил какой-то рекорд, то не останавливается. Он голодный до побед и до рекордов, постоянно хочет быть лучше себя вчерашнего. У «Рейнджерс» хороший коллектив, это один из главных претендентов на Кубок Стэнли», — приводит слова Бердникова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Панарин провел 73 матча, в которых набрал 103 (43+60) очка. 32-летний россиянин впервые в НХЛ набрал 100 очков за сезон.