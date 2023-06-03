Бобровский рассказал, сколько веса он теряет за один матч НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, сколько он теряет веса после матча в НХЛ.

«Сейчас я теряю меньше веса за игру, порядка двух-трех килограммов — это нормально, и это все за счет жидкости, а не мышечной массы. Раньше я тратил больше энергии, пробуя все подряд, надеясь, что мне что-то поможет. Сегодня я работаю умнее, а не усерднее. Ем здоровую пищу и прислушиваюсь к своему телу. Восстановление имеет решающее значение», — приводит слова Бобровского Sportsnet.

Первый матч финала Кубка Стэнли против «Вегаса» пройдет завтра, 4 июня, начало — 3.00 мск.