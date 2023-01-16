Дубль Пастрняка помог «Бостону» разгромить «Филадельфию»

«Бостон» со счетом 6:0 разгромил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль в составе «Брюинз» оформил нападающий Давид Пастрняк. Он занимает втрое место в списке лучших снайперов сезона (35 голов).

Три передачи в этом матче сделал форвард «Мишек» Давид Крейчи, для которого эта игра было 1000-й в карьере в НХЛ.

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«Бостон» — «Филадельфия» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Пастрняк — 34 (Заха, Крейчи), 4:38 — 1:0. Заха — 6 (Крейчи, Линдхольм), 15:05 — 2:0. Маршан — 14 (Грызлик, Бержерон), 23:55 — 3:0. Заха — 7 (Крейчи), 24:41 — 4:0. Пастрняк — 35 (бол., Маршан, Макэвой), 40:36 — 5:0. Грызлик — 3 (Макэвой, Пастрняк), 48:04 — 6:0.

Вратари: Суэймен — Харт (Эрссон, 27:35).

Штраф: 26 — 22.

Броски: 29 (11+11+7) — 29 (9+7+13).

Наши: — - Проворов (21.05/0/-1).

16 января. Бостон. TD Garden.