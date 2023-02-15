Источник: «Бостон» интересуется форвардом «Сент-Луиса» Барбашевым

Журналист Энди Стрикленд рассказал, что «Бостон» интересуется нападающим «Сент-Луиса» Иваном Барбашевым.

«Из всех игроков «Сент-Луиса» наибольший интерес вызывает, пожалуй, Барбашев. «Бостон» — самый заинтересованный. Я искренне верю, что «Блюз» хотели бы продлить Барбашева. У него же сложилось мнение, что он хотел бы сыграть в плей-офф. Похоже, он не заинтересован в подписании нового контракта до дедлайна», — написал Стрикленд в Twitter.

27-летний россиянин в текущем сезоне провел 53 матча, в которых набрал 27 (10+17) очков.

Барбашев выступает за «Сент-Луис» с 2017 года, в 2019 году вместе с «Блюз» форвард выиграл Кубок Стэнли.