«Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за один сезон

«Бостон» обновил рекорд клуба по очкам за один сезон, сообщает media.nhl.

«Брюинз» обыграли «Питтсбург» (4:3) в матче регулярного чемпионата. Теперь у команды 123 очка в 76 играх при 59 победах. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-1970/71 — 121 очко в 78 матчах.

Рекорд НХЛ по количеству очков за один регулярный чемпионат принадлежит «Монреалю» — 132 очка в 80 матчах (сезон-1976/77). По числу побед — «Детройту» (62, сезон-1995/96) и «Тампе» (62, сезон-2018/19).

«Бостон» одержал 50 побед в основное время. Это второй случай в североамериканской лиге после локаута-2004/05. В сезоне-2005/06 «Детройт» одержал 51 из 58 побед в основное время.