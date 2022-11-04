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НХЛ

Сегодня, 19:37

«Бостон» подписал скандального нападающего Миллера. Ранее от игрока из-за буллинга отказалась «Аризона»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бостон» подписал стандартный контракт новичка с нападающим Митчеллом Миллером, сообщает журналист Франк Серавалли.

В 2020 году «Аризона» объявила, что клуб отказывается от прав на Митчелла Миллера. Миллер был выбран «Койотами» в четвертом раунде (под общим 111-м номером) драфта-2020.

В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида. Кроме того, позже Митчелла Миллера выгнали из хоккейной команды университета Северной Дакоты.

В прошлом сезоне форвард выступал в USHL, где в 60 матчах набрал 83 (39+44) очка.

Митчелл Миллер. Школьные проделки стоят карьеры в НХЛ? «Аризона» отказалась от проспекта, который издевался над инвалидом-афроамериканцем

ХК Аризона Койотс
ХК Бостон Брюинз
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