«Бостон» подписал скандального нападающего Миллера. Ранее от игрока из-за буллинга отказалась «Аризона»

«Бостон» подписал стандартный контракт новичка с нападающим Митчеллом Миллером, сообщает журналист Франк Серавалли.

В 2020 году «Аризона» объявила, что клуб отказывается от прав на Митчелла Миллера. Миллер был выбран «Койотами» в четвертом раунде (под общим 111-м номером) драфта-2020.

В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида. Кроме того, позже Митчелла Миллера выгнали из хоккейной команды университета Северной Дакоты.

В прошлом сезоне форвард выступал в USHL, где в 60 матчах набрал 83 (39+44) очка.