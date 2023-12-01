«Бостон» выиграл у «Сан-Хосе»

Сегодня, 05:55
«Бостон» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Брюинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
«Бостон» набрал 33 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет последним в Западной конференции — 12 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Хейнен — 3 (Пойтрас), 21:39 — 1:0. Дебраск — 4 (Заха, Пастрняк), 28:10 — 2:0. Заха — 8 (бол., Пастрняк, Макэвой), 46:37 — 3:0.
Вратари: Суэймен (9:22 — 9:48) — Блэквуд.
Штраф: 22 — 20.
Броски: 37 (10+18+9) — 26 (9+6+11).
Наши: — - Охотюк (17.39/1/-1).
1 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.