«Бостон» выиграл у «Сан-Хосе»

«Бостон» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Брюинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

«Бостон» набрал 33 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет последним в Западной конференции — 12 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Хейнен — 3 (Пойтрас), 21:39 — 1:0. Дебраск — 4 (Заха, Пастрняк), 28:10 — 2:0. Заха — 8 (бол., Пастрняк, Макэвой), 46:37 — 3:0.

Вратари: Суэймен (9:22 — 9:48) — Блэквуд.

Штраф: 22 — 20.

Броски: 37 (10+18+9) — 26 (9+6+11).

Наши: — - Охотюк (17.39/1/-1).

1 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.