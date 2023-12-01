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НХЛ

Сегодня, 06:04

«Филадельфия» в овертайме проиграла «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем льду в овертайме проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. Для «Дэвилз» это третья победа подряд.

Нападающий Джек Хьюз забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Хольц — 7 (Маклеод, Миллер), 3:10 — 0:1. Д. Хьюз — 8 (Тоффоли, Мерсер), 15:12 — 0:2. Фрост — 3 (бол., Конекны, Йорк), 31:49 — 1:2. Тоффоли — 12 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 44:31 — 1:3. Уокер — 4 (Кутюрье, Конекны), 55:00 — 2:3. Форстер — 2 (бол., Лотон, Бринк), 59:09 — 3:3. Л. Хьюз — 3 (Д. Хьюз, Хишир), 60:28 — 3:4.

Вратари: Харт — Шмид.

Штраф: 23 — 12.

Броски: 47 (8+25+14+0) — 35 (7+16+11+1).

Наши: Замула (13.40/1/0) — -.

1 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17748 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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