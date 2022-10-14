Брагин отреагировал на хороший старт форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал результативный старт форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в новом сезоне НХЛ.

«То, что Панарин в первых двух матчах сезона НХЛ набрал 5 очков, говорит о том, что Артемий в суперформе. Это значит, что он правильно и серьезно готовился к старту регулярки. Панарин в хорошем физическом состоянии, здесь можно сказать просто: молодец!» — цитирует Брагина Metaratings.ru.

Он уверен, что хоккеист может привести команду к Кубку Стэнли.

«Сложно сказать, кто проведет ярче сезон, Кучеров или Панарин. Но думаю, что Артемию будет очень сложно дотянуться до Кучерова», — добавил Брагин.

Панарин в 2 играх НХЛ отметился шайбой и 4 ассистами (5 очков).