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Сегодня, 16:47

Брылин признался, что волновался во время церемонии введения в Зал славы «Нью-Джерси»

Алина Савинова
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Российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился впечатлениями от церемонии введения в клубный Зал славы. Мероприятие прошло в ночь на 21 января по московскому времени перед игрой команды с «Далласом».

«Такое было впервые в моей жизни, и я немного волновался. Все, как мне кажется, прошло хорошо, болельщики были довольны. Все, кто смотрели, сказали, что все прошло замечательно. Было приятно за тот факт, что наша организация решила отметить, что я уже 30 лет в ней. Что мои бывшие партнеры сказали много теплых слов. Семья была со мной, мама с сестрой прилетели, у меня случился юбилей, все это совпало, одно большое торжество», — приводит ТАСС слова Брылина.

50-летний специалист входит в тренерский штаб «Нью-Джерси» с 2022 года. Будучи хоккеистом, он выступал за команду с 1994-го по 2008-й и трижды выигрывал с ней Кубок Стэнли.

Источник: https://tass.ru/sport/19782845
Сергей Брылин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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