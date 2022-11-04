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Сегодня, 12:30

Быков заявил, что НХЛ полностью игнорирует мировое хоккейное сообщество

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, почему не смотрит НХЛ.

«НХЛ не смотрю, и с моей стороны высказываться будет непрофессионально. С НХЛ у меня сложные взаимоотношения, если можно так сказать. Дело в том, что они полностью игнорируют мировое хоккейное сообщество. Поэтому я не сторонник давать интервью по этим поводам. Мы все для них делаем, а они на всех нас плюют. Это мое мнение, и к нему никого не обязываю прислушиваться. Каждый поступает, как хочет. То, что они не отпускают наших хоккеистов на ЧМ, некрасиво. Что касается наших ребят, выступающих в НХЛ и представляющих наш хоккей, могу пожелать им только удачи. Хорошо, что они добиваются результатов и пропагандируют наш хоккей», — приводит слова Быкова Sport24.

В нынешнем сезоне в НХЛ выступают 44 российских игрока.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-11-04-bykov-ob-nkhl-my-vse-dlya-nikh-delayem-a-oni-na-nas-plyuyut
Хоккей
НХЛ
Вячеслав Быков
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