Бывший голкипер «Трактора» Хэммонд объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд в социальных сетях объявил о завершении карьеры.

34-летний канадец подписал контракт с российским клубом, но провел только 2 матча. Он показал коэффициент надежности 4,33 и отражал 85,1 процента бросков, после чего соглашение было расторгнуто.

Голкипер заявил о себе в НХЛ в сезоне-2014/15, когда в экстренном порядке был вызван на замену травмированным вратарям «Оттавы» и выдал серию из 9 побед подряд.

Этот отрезок стал самым успешным в его карьере. Также в НХЛ он выступал за «Колорадо», «Баффало», «Миннесоту» и «Нью-Джерси».

Всего в лиге на его счету 67 матчей: коэффицент надежности — 2,56, процент отраженных бросков — 91,6.