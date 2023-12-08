Гол Курашева принес «Чикаго» победу над «Анахаймом»

Сегодня, 07:13
«Чикаго» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.
Единственную шайбу забросил Филипп Курашев. Он на 10-й минуте второго периода реализовал большинство.
«Анахайм» с 20 очками занимает 14-е место в Западной конференции. «Чикаго» — последний (17 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Анахайм» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Курашев — 5 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 29:21 — 1:0.
Вратари: Мразек — Достал.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (14+10+1) — 37 (10+18+9).
Наши: Зайцев (13.43/0/0) — Любушкин (16.37/0/0), Минтюков (17.51/3/0).
8 декабря. Чикаго. United Center. 17424 зрителя.