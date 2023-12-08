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Сегодня, 07:13

Гол Курашева принес «Чикаго» победу над «Анахаймом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил Филипп Курашев. Он на 10-й минуте второго периода реализовал большинство.

«Анахайм» с 20 очками занимает 14-е место в Западной конференции. «Чикаго» — последний (17 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Анахайм» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Курашев — 5 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 29:21 — 1:0.

Вратари: Мразек — Достал.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (14+10+1) — 37 (10+18+9).

Наши: Зайцев (13.43/0/0) — Любушкин (16.37/0/0), Минтюков (17.51/3/0).

8 декабря. Чикаго. United Center. 17424 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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