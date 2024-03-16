«Лос-Анджелес» одержал крупную победу над «Чикаго»

«Лос-Анджелес» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. Встреча прошла на арене «Юнайтед Центр» в Чикаго.

Словенский нападающий «Кингз» Анже Копитар оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Джордан Спенс, Алекс Лафферье и Пьер-Люк Дюбуа.

«Лос-Анджелес» набрал 79 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет предпоследним — 41 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Голы: Дюбуа — 15 (бол., Спенс, Дано), 3:10 — 0:1. Лафферье — 10 (Рой, Дюбуа), 5:33 — 0:2. Копитар — 19 (Байфилд, Кемпе), 8:03 — 0:3. Копитар — 20 (Байфилд, Кемпе), 14:19 — 0:4. Спенс — 1 (Лафферье, Энглунд), 22:31 — 0:5.

Вратари: Содерблум (Мразек, 14:19) — Тэлбот (33:07 — 33:34).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (12+5+11) — 37 (15+17+5).

Наши: Зайцев (18.13/1/-1) — Гавриков (19.07/3/+1).

16 марта. Чикаго. United Center. 19528 зрителей.