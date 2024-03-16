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НХЛ

16 марта, 05:38

«Виннипег» разгромил «Анахайм». Наместников не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
15 марта. Виннипег — Анахайм — 6:0.
Фото USA Today Sports
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«Виннипег» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

«Виннипег» с 89 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Анахайм» — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Голы: Коннор — 28 (Демело, Моррисси), 16:20 — 1:0. Шмидт — 2 (бол., Элерс, Пионк), 27:47 — 2:0. Демело — 2 (Элерс, Диллон), 44:59 — 3:0. Тоффоли — 27 (Монахэн), 48:07 — 4:0. Тоффоли — 28 (бол., Шайфли, Моррисси), 51:05 — 5:0. Эпплтон — 12 (бол., Лаури, Моррисси), 59:54 — 6:0.

Вратари: Броссуа — Гибсон (29:33 — 29:57).

Штраф: 20 — 20.

Броски: 38 (11+10+17) — 21 (6+11+4).

Наши: Наместников (14.19/2/0) — Минтюков (17.56/2/-1).

16 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Виннипег Джетс
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