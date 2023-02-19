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НХЛ

19 февраля, 23:01

«Чикаго» не будет обменивать капитана команды Тэйвза в нынешнем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
Джонатан Тэйвз.
Фото Global Look Press
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«Чикаго» не будет обменивать капитана команды Джонатана Тэйвза в нынешнем сезоне, утверждает инсайдер Франк Серавалли.

34-летний хоккеист, который восстанавливается после болезни, считает, что не успеет набрать форму, чтобы помочь потенциальной новой команде.

Отмечается, что врачи не прогнозирует дальнейших серьезных проблем со здоровьем игрока, но было принято решение, что до лета он, скорее всего, останется в «Чикаго».

В нынешнем сезоне форвард набрал 28 (14+14) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

У него действует последний год контракта, по которому Тэйвз получает 10,5 миллиона долларов за сезон.

Джонатан Тэйвз
ХК Чикаго Блэкхокс
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