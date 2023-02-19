«Чикаго» не будет обменивать капитана команды Тэйвза в нынешнем сезоне

«Чикаго» не будет обменивать капитана команды Джонатана Тэйвза в нынешнем сезоне, утверждает инсайдер Франк Серавалли.

34-летний хоккеист, который восстанавливается после болезни, считает, что не успеет набрать форму, чтобы помочь потенциальной новой команде.

Отмечается, что врачи не прогнозирует дальнейших серьезных проблем со здоровьем игрока, но было принято решение, что до лета он, скорее всего, останется в «Чикаго».

В нынешнем сезоне форвард набрал 28 (14+14) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

У него действует последний год контракта, по которому Тэйвз получает 10,5 миллиона долларов за сезон.