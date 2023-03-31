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Сегодня, 05:57

Гол Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Торопченко.
Фото USA Today Sports
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«Сент-Луис» на выезде переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Блэкхокс» потерпели седьмое поражение подряд.

Россиский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко забросил одну шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Голы: Врана — 10 (Саад, Шенн), 24:25 — 0:1. Атанасиу — 15 (бол., Т. Джонсон, Рэддиш), 30:24 — 1:1. Браун — 2 (Фолк, Лейво), 32:59 — 1:2. Торопченко — 8 (Питлик, Фолк), 33:37 — 1:3. Т. Джонсон — 10 (бол., Рэддиш, Райхель), 40:31 — 2:3. Кайру — 34 (Блэй, Капанен), 49:25 — 2:4. Катчук — 5 (С. Джонс, К. Джонс), 50:01 — 3:4. Саад — 19 (п.в.), 58:47 — 3:5.

Вратари: Мразек (57:06 — 58:47, 59:12) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (9+12+12) — 29 (7+15+7).

Наши: Зайцев (14.03/0/-1) — Торопченко (14.10/1/+2).

31 марта. Чикаго. United Center. 16465 зрителей.

Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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