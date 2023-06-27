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Сегодня, 08:59

Дацюк, Ковальчук и Могильный вошли в топ главных кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии The Score

Виталий Косик
Корреспондент
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press
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The Score составил топ игроков, которые достойны введения в Зал хоккейной славы в 2024 году. В список попали трое российских хоккеистов.

В категории «игроки, попавшие в список кандидатов впервые» присутствуют Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

В списке игроков, которые уже неоднократно добавлялись в число кандидатов, но так и не входят в Зал славы, оказался Александр Могильный.

Игроки, попавшие в список кандидатов впервые:

Павел Дацюк;
Райан Миллер;
Илья Ковальчук;
Пекка Ринне;
Ши Уэбер;
Патрик Марло.

Игроки, которых уже давно добавляют в число кандидатов, но не вводят в Зал славы:

Александр Могильный;
Кит Ткачук;
Род Бриндамор;
Кертис Джозеф;
Дженнифер Боттерилл.

В последний раз россиян вводили в Зал хоккейной славы в 2019 году.

Александр Могильный
Илья Ковальчук
Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
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