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Сегодня, 08:47

Карлссон о награде лучшему защитнику НХЛ: «У меня был фантастический год»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон поделился впечатлениями от победы в «Норрис Трофи».

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо, и я рад быть в том месте, где я сейчас нахожусь. Сколько бы я ни старался оставаться в настоящем моменте, я получаю массу удовольствия. Это самое главное, чего, возможно, мне немного не хватало, — снова наслаждаться хоккеем. Я люблю заниматься этим видом спорта, мне нравится то, чем я занимаюсь. Думаю, в этом году это действительно проявилось. У меня был фантастический год, я чувствовал себя хорошо, но я все еще думаю, что есть нечто большее. Это то, что заставляет меня двигаться вперед», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.

Награда вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ. Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Карлссон набрал 1585 баллов, получив 123 первых места. Он опередил Адама Фокса («Рейнджерс»,1125 баллов) и Кэйла Макара («Колорадо», 553 балла).

Для Карлссона это третий «Норрис Трофи» в карьере: он уже получал награду в 2012 и 2015 годах.

Эрик Карлссон
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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