Дадонов — о выступлении за «Монреаль»: «Самая большая проблема — очки не набирались»

Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов рассказал об опыте выступлений за «Монреаль».

«Сложно оценить свою игру. Но по тому, как я чувствовал себя, не могу сказать, что делал что-то не так. Самая большая проблема — очки не набирались. Считаю, что у меня были моменты, и для других я их создавал, но как-то не шло, особенно в первые месяцы сезона. Очень трудно мне давались очки. Не знаю почему. У «Монреаля» не было никаких задач на сезон, команда молодая, им не нужно было, чтобы я больше всех очков набрал, а нужно было развивать молодых ребят, просматривать игроков из АХЛ. Так что не думаю, что для руководства было большой проблемой моя низкая результативность», — приводит Sport24 слова Дадонова.

Российский нападающий выступал за «Монреаль» в сезоне-2022/23. В феврале этого года канадский клуб обменял Дадонова в «Даллас» на форварда Дениса Гурьянова.