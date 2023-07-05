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Сегодня, 13:50

Дадонов — о выступлении за «Монреаль»: «Самая большая проблема — очки не набирались»

Алина Савинова
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Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов рассказал об опыте выступлений за «Монреаль».

«Сложно оценить свою игру. Но по тому, как я чувствовал себя, не могу сказать, что делал что-то не так. Самая большая проблема — очки не набирались. Считаю, что у меня были моменты, и для других я их создавал, но как-то не шло, особенно в первые месяцы сезона. Очень трудно мне давались очки. Не знаю почему. У «Монреаля» не было никаких задач на сезон, команда молодая, им не нужно было, чтобы я больше всех очков набрал, а нужно было развивать молодых ребят, просматривать игроков из АХЛ. Так что не думаю, что для руководства было большой проблемой моя низкая результативность», — приводит Sport24 слова Дадонова.

Российский нападающий выступал за «Монреаль» в сезоне-2022/23. В феврале этого года канадский клуб обменял Дадонова в «Даллас» на форварда Дениса Гурьянова.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-07-05-dadonov-v-monreale-ne-nuzhno-bylo-chtoby-ya-bolshe-vsekh-ochkov-nabral
Евгений Дадонов
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