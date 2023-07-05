Орлов рассказал, мог ли вернуться в «Вашингтон» в межсезонье

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал подписание двухлетнего контракта с клубом.

— Получился стрессовый месяц, потому что я не знал, где могу оказаться, — цитирует игрока корреспондент «СЭ». — Слава богу, это закончилось, теперь я понимаю, что буду играть в «Каролине» ближайшие два сезона. Хорошая команда, поэтому я ее и выбрал. Надеюсь, меня ждут хорошие два года.

— Сколько было вариантов?

— На самом деле, не так много. Если посмотреть на рынок, все контракты достаточно короткие. У команд немного свободных денег.

— Был ли среди претендентов «Вашингтон»?

— Никто об этом не узнает.

Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. В феврале 2023 года «Кэпиталз» обменяли россиянина в «Бостон».

После завершения сезона-2022/23 хоккеист стал свободным агентом. 1 июля 31-летний защитник заключил контракт с «Каролиной» на два года.