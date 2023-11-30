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Сегодня, 16:16

Daily Faceoff: «Чикаго» отстранил Перри после инцидента, связанного с алкоголем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Чикаго» отстранил форварда Кори Перри из-за инцидента, который связан с алкоголем, утверждает журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

По информации источника, происшествие случилось на мероприятии клуба, на котором присутствовали корпоративные партнеры и сотрудники «Чикаго». Подробности произошедшего не раскрываются.

«Чикаго» объявил об отстранении Перри 25 ноября. Несколько дней спустя в СМИ появилась информация, что причиной отстранения была связь хоккеиста с матерью его одноклубника Коннора Бедарда. Позже в клубе опровергли эту информацию.

28 ноября «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов, но ни один клуб не забрал 38-летнего канадца.

29 ноября ESPN сообщал, что причиной отстранения Перри стал инцидент с сотрудником «Чикаго».

Кори Перри
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
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