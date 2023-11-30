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Сегодня, 22:30

«Детройт» — «Чикаго»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Детройт» сыграет с «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ 1 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Детройта».
Фото USA Today Sports
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«Детройт» сыграет с «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря. Игра пройдет в «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, штат Мичиган. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Детройт» — «Чикаго» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Детройт» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков. «Чикаго» имеет в своем активе 14 очков и идет на 15-й строчке Западной конференции.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 1 декабря доступно по ссылке на сайте «СЭ».

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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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