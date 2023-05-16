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16 мая, 05:34

Голевой пас Дадонова помог «Далласу» обыграть «Сиэтл» и выйти в финал Западной конференции Кубка Стэнли

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Дадонов (справа) и Джейми Бенн.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» на своем льду обыграл «Сиэтл» в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2:1.

У хозяев забросили Роопе Хинтц и Уайатт Джонстон. Российский форвард «Старз» Евгений Дадонов сделал результативную передачу. Единственный гол гостей на счету Оливера Бьоркстранда.

«Даллас» выиграл серию у «Сиэтла» со счетом 4-3 и вышел в финал Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором встретится с «Вегасом».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч

«Даллас» — «Сиэтл» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Хинтц — 9, 35:59 — 1:0. Джонстон — 4 (Дадонов, Харли), 52:48 — 2:0. Бьоркстранд — 4 (Гурд), 59:42 — 2:1.

Вратари: Эттингер — Грубауэр (57:11).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (9+11+8) — 23 (9+6+8).

Наши: Дадонов (15.16/0/+1) — -.

16 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 4-3

Евгений Дадонов
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Кубок Стэнли
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ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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