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Сегодня, 00:37

1:8! «Тампа» потерпела четвертое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
2 декабря. Даллас — Тампа-Бэй.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» разгромил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1. «Лайтнинг» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский сыграл 2 периода и отразил 19 из 25 бросков по своим воротам.

«Даллас» набрал 31 очко и знаимает 3-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 25 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

Голы: Сегин — 8 (Марчмент, Хейсканен), 1:01 — 1:0. Робертсон — 7 (Павелски), 6:28 — 2:0. Бенн — 5 (Джонстон, Хаканпяя), 7:39 — 3:0. Хедман — 5 (бол., Кучеров), 12:25 — 3:1. Марчмент — 7 (Хаканпяя, Линделл), 23:42 — 4:1. Павелски — 11 (бол., Харли, Хинтц), 32:25 — 5:1. Робертсон — 8 (бол., Бенн, Хинтц), 34:23 — 6:1. Харли — 5 (Павелски, Сутер), 53:27 — 7:1. Стил — 2 (Факса), 54:26 — 8:1.

Вратари: Эттингер — Василевский (Йоханссон, 40:00).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 34 (11+14+9) — 33 (10+10+13).

Наши: — - Кучеров (21.47/6/-2), Сергачев (21.56/0/-3).

2 декабря. Даллас. American Airlines Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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