Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:24

Дементьев: «Лучший вратарь НХЛ — это Шестеркин. Рядом с ним никто не стоит»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев назвал свою версию топ-5 игроков НХЛ сезона-2022/23.

«Лучший вратарь НХЛ — это Шестеркин, — цитирует Legalbet.ru Дементьева. — Рядом с ним никто не стоит. По своему таланту, игре, психологической устойчивости он многих топовых вратарей опережает. Игорь — лучший, кого знаю. Кого можно добавить из полевых хоккеистов в символическую сборную к нему? По прошедшему сезону в нападение, однозначно будут: Пастрняк из «Бостона», Драйзайтль и Макдэвид из «Эдмонтона». Если с форвардами я почти не сомневался, то с защитой сложнее. Пускай будет немец Зайдер из «Детройта» и Дмитрий Орлов. Орлов провел великолепную часть сезона в «Бостоне». Да, «мишки» выбыли в первом раунде Кубка Стэнли, но то, как наш защитник играл.. Забивал, отдавал передачи, в обороне был надежный. Я сначала думал, на место Орлова поставить Йоси из «Нэшвилла» или Макара из «Колорадо».

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 27-летний Шестеркин провел 58 матчей с процентом отраженных бросков 91,6 и коэффициентом надежности 2,48.

В Кубке Стэнли «Рейнджерс» вылетели в первом раунде, проиграв «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.

Источник: Legalbet.ru
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Алексей Дементьев
1
0
Читайте также
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянин Комаров объяснил, почему уехал в юниорскую Лигу Квебека

Комаров заявил, что партнеры по «Квебеку» интересуются жизнью в России