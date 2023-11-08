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Сегодня, 15:24

Дементьев обрадуется, если россияне будут претендовать на приз лучшему бомбардиру НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев ответил на вопрос, может ли кто-то из российских хоккеистов выиграть гонку бомбардиров НХЛ в сезоне 2023/24.

«Еще достаточно много игр впереди, поэтому большой вопрос, как поменяется расклад сил в результативности нападающих. Бывают серии, когда игроки набирают огромное количество очков. Вот, например, Никита Кучеров в двух матчах подряд повторил рекорды результативности. Про Коннора Макдэвида говорили, что он наберет минимум 150 очков в этом сезоне, даже говорили про 170, но пока это не сходится. Поэтому все может повернуться в любую сторону. Буду очень рад, когда наши игроки смогут претендовать на трофей лучшему бомбардиру НХЛ и показывать результативную игру, за которой будут следить все без исключения любители хоккея в мире, а россияне — тем более», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лидером бомбардирской гонки НХЛ в этом сезоне. Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче регулярки против «Монреаля» (5:3). На счету россиянина 22 (10+12) очка в 13 матчах.

На втором месте идет нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон — 21 (6+15) очко. Третье место делят сразу три хоккеиста — Артемий Панарин («Рейнджерс») с 20 (7+13) очками, Джек Хьюз («Нью-Джерси») с 20 (5+15) очками и Куинн Хьюз («Ванкувер») с 20 (5+15) очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sud-ya-ivanyuk-predvzyatosti-arbitrov-v-igre-ska-avangard-ne-by-lo-draku-raznyali-pravil-no/
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Алексей Дементьев
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