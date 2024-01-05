Дементьев объяснил кризис российских вратарей в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, как относится к мнению, что российские вратари находятся в кризисе в этом сезоне НХЛ.

«Как отношусь к мнению, что российские вратари в НХЛ находятся в кризисе? Это объективная картина текущего момента, но для всего есть объяснение. Например, Василевский после травмы. Самое сложное, с чем сталкивается любой спортсмен — это стабильность. И именно поэтому достижения Александра Овечкина ценны — он играет стабильно. Посмотрите на Коннора Макдэвида, ему прочили аж под 170 очков в текущем сезоне. Поверьте, я всем желаю побед, очков и здоровья, но прекрасно знаю, как тяжело в физическом и моральном плане играть стабильно и радовать болельщиков, приходящих смотреть на игру своих кумиров, каждый раз с максимальной отдачей. Болельщика не волнует, что происходит в душе и теле спортсмена, он заплатил деньги, а, значит, играй на максимуме, на пределе своих возможностей. Поэтому все живые люди и рано или поздно подвержены спадам. Но никто не сомневается, что Макдэвид — лучший нападающий на сегодня в НХЛ, а российские вратари нужны своим командам. И благодаря им голкиперов из России будут драфтовать в НХЛ чаще», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Он имеет в копилке награду «Везина Трофи» (2019), которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата. В конце сентября Василевский перенес операцию на спине, вернувшись на лед лишь спустя два месяца.

НХЛ объявила первоначальный список из 32 хоккеистов Матча звезд НХЛ — по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций. Из россиян были выбраны нападающий «Тампы» Никита Кучеров, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Еще 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков.