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Сегодня, 18:36

Дементьев: «У Панарина присутствует сильнейшая внутренняя мотивация после прошедшего сезона и плей-офф»

Алина Савинова
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Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался об игре форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне.

«Все мы помним, что в начале сентября Панарин очень критично относился к себе и к своей игре в прошедшем сезоне. Нет ничего удивительного, что он с совершенно иным настроем подходит к игре в этом сезоне и показывает ее очень продуктивно. Я не думаю, что присутствие тренера Питера Лавиолетта в «Рейнджерс» имело какое-то влияние на состояние, моральное отношение Панарина к игре. Думаю, у Артемия присутствует сильнейшая внутренняя мотивация, было определенное недовольство в прессе после прошедшего сезона и плей-офф. Думаю, все эти маленькие звоночки, которые были до этого, как раз повлияли на то, что Артемий показывает свою максимально продуктивную игру», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 31-летний Панарин провел 8 матчей за «Рейнджерс» в НХЛ и набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «0».

Источник: https://metaratings.ru/news/dementev-u-panarina-est-silneishaya-vnutrennyaya-motivaciya-posle-proshedshego-sezona-i-plei-off-300071/
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Алексей Дементьев
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