Дерек Степан объявил о завершении профессиональной карьеры

Нападающий «Каролины» Дерек Степан объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщается на сайте Ассоциации игроков НХЛ.

33-летний форварда был выбран «Рейнджерс» под общим 51-м номером на драфте лиги в 2008 году.

Помимо «Нью-Йорка» Степан выступал за «Аризону», «Оттаву». Его последним клубом были «Харрикейнз», за которых в прошлом сезоне НХЛ хоккеист провел 73 матча и набрал 11 (5+6) очков.

Всего в НХЛ на счету Степана 890 матчей и 515 (182+333) очков. В октябре 2010-го он стал первым игроком в истории «Рейнджерс» и 4-м игроком в истории НХЛ с хет-триком в дебютной игре в лиге.