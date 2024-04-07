«Детройт» победил «Баффало» и обошел «Питтсбург» в борьбе за выход в плей-офф НХЛ

«Детройт» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. У хозяев 2 (1+1) очка набрал форвард Патрик Кейн. У гостей шайбу забросил Тэйдж Томпсон. «Детройт» набрал 84 очка и поднялся на 8-е место в таблице Восточной конференции. «Ред Уингз» обошли «Питтсбург» и «Филадельфию» (по 83 очка) в борьбе за выход в плей-офф НХЛ. «Баффало» с 79 очками — на 12-й строчке таблицы «Востока». НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Баффало» — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) Голы: Раймонд — 26, 0:53 — 1:0. Кейн — 19 (Питри), 4:24 — 2:0. Ларкин — 31 (бол., Раймонд, Перрон), 7:37 — 3:0. Томпсон — 29 (бол., Бенсон, Так), 13:16 — 3:1. Вратари: Лайон — Луукконен (56:50 — 59:54). Штраф: 18 — 18. Броски: 24 (10+7+7) — 38 (10+11+17). Наши: — - -. 7 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.