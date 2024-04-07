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НХЛ

7 апреля, 22:40

«Детройт» победил «Баффало» и обошел «Питтсбург» в борьбе за выход в плей-офф НХЛ

Руслан Минаев
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«Детройт» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал форвард Патрик Кейн. У гостей шайбу забросил Тэйдж Томпсон.

«Детройт» набрал 84 очка и поднялся на 8-е место в таблице Восточной конференции. «Ред Уингз» обошли «Питтсбург» и «Филадельфию» (по 83 очка) в борьбе за выход в плей-офф НХЛ.

«Баффало» с 79 очками — на 12-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Баффало» — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы: Раймонд — 26, 0:53 — 1:0. Кейн — 19 (Питри), 4:24 — 2:0. Ларкин — 31 (бол., Раймонд, Перрон), 7:37 — 3:0. Томпсон — 29 (бол., Бенсон, Так), 13:16 — 3:1.

Вратари: Лайон — Луукконен (56:50 — 59:54).

Штраф: 18 — 18.

Броски: 24 (10+7+7) — 38 (10+11+17).

Наши: — - -.

7 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Детройт Ред Уингз
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