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Сегодня, 21:40

«Детройт» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Детройт» сыграет с «Рейнджерс» в НХЛ в ночь на 6 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Детройт» и «Рейнджерс» встретятся на льду «Литтл Сизарс-арены» в ночь с 5 на 6 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс» пройдет в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие ссылки для бесплатного просмотра — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант. Следите в матч-центре «СЭ» за ключевыми событиями игры НХЛ 6 апреля.

«Ред Уингз» находятся на десятой строчке с 82 баллами в турнирной таблице Восточной конференции после 75 матчей. «Рейнджерс» лидируют на Востоке — в их активе 106 набранных очков.

В текущем сезоне российский нападающий Артемий Панарин провел за «Рейнджерс» 76 матчей, в которых набрал 110 (45+65) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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