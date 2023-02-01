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НХЛ

Сегодня, 20:48

Кирилл Марченко вошел в число претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff

Иван Шитик
Корреспондент
Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко вошел в число претендентов на «Колдер Трофи» (при лучшему новичку сезона в НХЛ) по версии интернет-портала Daily Faceoff.

22-летний россиянин в этом сезоне дебютировал в НХЛ. Кирилл Марченко в текущем сезоне провел 28 матчей, в которых забросил 13 шайб, но не сделал ни одной голевой передачи.

Другими претендентами на почетный приз называются: Мэтт Бениерс («Сиэтл»), Логан Томпсон («Вегас»), Мэйсон Мактавиш («Анахайм»), Куол Перфетти («Виннипег»), Оуэн Пауэр («Баффало») и Укко-Пекка Луукконен («Баффало»).

В прошлом сезоне «Колдер Трофи» получил защитник «Детройта» Моритц Зайдер, а до него обладателем почетного титула стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Кирилл Марченко
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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