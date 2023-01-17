Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:57

Орлов — о силовом приеме Овечкина: «Это перевернуло игру, 100 процентов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал силовой прием одноклубника Александра Овечкина против форварда «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо на 7-й минуте второго периода.

«Этот момент стал поворотным моментом? Да, конечно. 100 процентов. Я думаю, это перевернуло игру, и мы начали играть активнее, получать больше времени в атаке. Так что это, безусловно, сыграло решающую роль. Нам нужно стараться играть так каждый раз, потому что это наша сила. Я думаю, что мы хороши в форчеке и хороши в игре, где нужна физическая мощь», — приводит слова Орлова Washington Hockey Now.

«Вашингтон» в итоге обыграл «Айлендерс» в овертайме (4:3 ОТ). Команда прервала серию из двух поражений подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 54 очками в 46 матчах.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Айлендерс&raquo;. Овечкин нокаутировал канадца уничтожающим силовым. Это помогло «Вашингтону» перевернуть ужасный матч

Источник: Washington Hockey Now
Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
«Коммерсант» узнал о рекомендации для чиновников и депутатов отдыхать в РФ
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Врач назвала правила измерения артериального давления
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин сделал 650 передач в НХЛ — это 69-е место в истории

Главный тренер «Айлендерс» о силовом приеме Овечкина: «Я очень удивлен тем, что арбитры не наказали его»