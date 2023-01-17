Орлов — о силовом приеме Овечкина: «Это перевернуло игру, 100 процентов»

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал силовой прием одноклубника Александра Овечкина против форварда «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо на 7-й минуте второго периода.

«Этот момент стал поворотным моментом? Да, конечно. 100 процентов. Я думаю, это перевернуло игру, и мы начали играть активнее, получать больше времени в атаке. Так что это, безусловно, сыграло решающую роль. Нам нужно стараться играть так каждый раз, потому что это наша сила. Я думаю, что мы хороши в форчеке и хороши в игре, где нужна физическая мощь», — приводит слова Орлова Washington Hockey Now.

«Вашингтон» в итоге обыграл «Айлендерс» в овертайме (4:3 ОТ). Команда прервала серию из двух поражений подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 54 очками в 46 матчах.